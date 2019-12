Die Überzeugungstäter aus Ringgenberg

Hans Zenger ist weder ein Greta-Jünger, noch ist er ein Öko-Turbo. Beim Rundgang durch die Produktionsanlage der Beo Pellets GmbH in Ringgenberg wiederholt er mehrmals: «Es geht nicht darum, Pellets in den Himmel zu loben und andere Energieträger schlechtzureden.» Die Botschaft, die ihm am Herzen liegt, ist vielmehr: «Jeder muss den Energieträger nutzen, mit dem er sich identifizieren kann – und der möglichst ohne lange Transportwege verfügbar ist.» Unter Umständen könnte das sogar Öl sein.