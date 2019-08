«Die Thermik wirkt wie ein Virus»

«Kunstflug ist die Horizonterweiterung beim Segelfliegen, wie ein Schleuderkurs beim Autofahren», sagt Stefan Illi zu seinem Hobby in luftigen Höhen. Am Wochenende geht er bei den Schweizer Meisterschaften vor seiner Haustür an den Start. Denn der 52-jährige, im Anlagenbau tätige Maschineningenieur wohnt mit seiner Familie in Allmendingen «direkt unter dem Downwind».