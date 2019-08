Die Tequila Boys stechen mit dem Partyschiff in See

«Rock the Boat»: Unter diesem Motto sticht am Samstag das Partyschiff in den Thunersee (Boarding 18.30 Uhr, Werft Thun). Zum ersten Mal werden die Tequila Boys um die Rapper Basil Anliker alias Baze und Etienne Marti alias Diens auf dem Boot für zusätzlichen Wellengang sorgen.