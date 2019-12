Die Steueranlage wird schon wieder gesenkt

Die Gemeindeversammlung wurde am Montagabend durch die Jugendmusik unter Leitung von Markus Zenger fulminant eröffnet. Das Korps hat am Schweizerischen Jugendmusikfest in Burgdorf ausgezeichnet abgeschnitten und zwei zweite Plätze erreicht und wurde nun dafür geehrt. Eine Ehrung erfuhren auch erfolgreiche einheimische Sportler. Der Fussballer Nelson Ferreira, der seine erfolgreiche Karriere beim FCI begonnen und nun beim FC Thun beendet hat. Cyn­thia Reinle, die U-20-Schweizer-Meisterin im 100-Meter-Sprint. Timo Fahrenbruch und Jan Baumann, die mit dem U-20-TVU-Team am Schweizer Final im Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf siegten. Und Thomas Wälti, Schweizer Meister Bowles.