Die Sommerau kann den Meistbietenden verkauft werden

Albert Wampfler, Gemeindepräsident, Fred Stocker, Gemeinderatspräsident, und Gemeindeschreiber Rudolf Matti führten kompetent und sachlich durch den Anlass und boten damit ein Vorzeigeobjekt demokratischer Ausmarchung.

Zwei zogen Angebot zurück

Einleitend stellte Martin Jutzeler vom Inforama Hondrich die sechs verbliebenen Angebote mit Summen zwischen 600'000 und einer Million Franken vor. Letzteres erfüllt laut dem Regierungsstatthalter die Richtlinien für einen wirtschaftlichen Betrieb der Sommerau und ist deshalb bewilligungsfähig. Wie Jutzeler erklärte, haben alle Offerten den Finanzierungsnachweis erbracht. Zwei Bieter hatten ihre Angebote zurückgezogen.

Aus den verschiedenen Angeboten musste sich der Gemeinderat für den Meistbietenden entscheiden, wollte er im Nachhinein nicht dem Vorwurf ausgesetzt werden, auf mögliche Einnahmen verzichtet zu haben. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, sei es auch nicht möglich, die Verkaufssumme statt der allgemeinen Ausgaben vollumfänglich dem Ausbau der ARA gut­zuschreiben, widersprachen Finanzfachleute einem Vorschlag aus der Versammlungsmitte.

Geheime Abstimmung

Der Antrag des Gemeinderates, die Grundstücke «Summerau» und «undere Schüpfebode» an Daniel und Nicole Eschler als Meistbietende zum Preis von einer Million zu verkaufen, veranlassten mehrere Votanten zu verschiedenen Anträgen. Allen voran der Antrag über geheime Abstimmung, dem dann die Versammlung auch entsprach.

Aus den Anträgen ergab sich, dass die Versammlung im sogenannten Cupsystem wählte, statt über den Antrag des Gemeinderates abzustimmen. Will heissen: Falls im ersten Wahlgang keiner der sechs Bieter das absolute Mehr von 83 Stimmen erreichen würde, würde jener mit den wenigsten Stimmen aus dem Rennen fallen und so weiter. Die Sorgen aus der Versammlungsmitte, dabei würde es morgen werden können, lösten sich nach dem ersten Wahlgang in Luft auf.