Die Schnecken – ihr Schatz

Wichtig für die Biodiversität

Maria Merz, die mit ihrem Mann in einem Haus im Grünen und nahe am Waldrand lebt, bedauert, dass sie die Einzige in der Region ist, die Gehäuseschnecken kartiert. «Dabei ist die Arbeit so wichtig für den Erhalt der Biodiversität», sagt die Naturfreundin. «Erst wenn genügend Daten über das Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten vorliegen, ist deren Schutz möglich.»

Die Mutter zweier erwachsener Kinder und Grossmutter treibt aber nicht einzig der Artenschutz an. Das Aufspüren von Schnecken unter dem Laub, in der Erde oder unter dem Schnee, und das egal bei welchem Wetter, fühlt sich für sie wie eine Schatzsuche an. «Vielleicht entdecke ich ja wieder einmal eine Art, wie jene in meinem Garten, die in der Region Thunersee bisher noch nicht nachgewiesen worden ist.»