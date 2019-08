Die Rigips AG will das Industrieareal verkaufen

«Ja, wir möchten das Areal raschmöglichst verkaufen und suchen einen Investor», sagte Marcel Sigrist, Mitglied der Geschäftsleitung der Rigips AG, am Mittwochabend. Rund einhundert Personen waren auf Einladung der Gemeinde Heimberg in die Aula Untere Au gekommen, um an einer Informationsveranstaltung den neusten Stand über die Arealentwicklung der Zone für Planungspflicht «Bir Underfüerig» und des Industriegrundstücks der Rigips AG zu erfahren.