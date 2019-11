Die Neuland setzt auf die Muse

Auf einen Blick

Die Ausstellung Neuland öffnet am Donnerstag, 7.November. Sie ist bis zum kommenden Sonntag, 10.November, auf dem Expo-Gelände in Thun zu sehen. Geöffnet ist die Messe werktags jeweils von 13.30 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene bezahlen acht Franken Eintritt. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt gratis. Jugendliche bis sechzehn Jahre bezahlen drei Franken. Signalisierte Gratisparkplätze stehen mit Park and Ride zur Verfügung. Behindertenparkplätze befinden sich an der Kasernenstrasse in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs der Neuland. Ab dem Bahnhof Thun verkehrt regelmässig der STI-Bus der Linie 6 zum Ausstellungsgelände. (sku)

www.neuland-beo.ch