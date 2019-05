Die Netzwerkerinnen hören auf

Das Ende. Punkt. Sieben Buchstaben in Weiss, fünf in Schwarz, untereinander inmitten auf einem roten grossen Punkt platziert. Mit diesem Logo kündigen die Thuner Netzwerkerinnen für interkulturelle Begegnungen in ihrer Einladung zur Hauptversammlung des Vereins Projekte­netzwerk Thun (Pent) das eigene Ende an. Der Vorstand hat genug. Alle sechs federführenden Netzwerkerinnen treten per Ende Jahr zurück und stellen den Antrag, den Verein aufzulösen. Darüber diskutieren und stimmen die Mitglieder am 13. Juni ab 19.30 Uhr ab im vorübergehenden Pent-Zuhause: im Atelier Kunstküche des Kunstmuseums, wo der Verein nach Bedarf temporär Räume mieten kann.