Die Nachbarn organisieren sich

Nachdem Ende November bekannt wurde, dass die Aveno Invest AG am Hinterbühl in Oberhofen drei Wohnbauten mit Luxuswohnungen realisieren wollte, hatten die Nachbarn angekündigt, dass sie nun unter Umständen das Ruder selber in die Hände nehmen könnten. An einer Nachbarschaftsversammlung wurde dieses Vorhaben nun etwas konkreter diskutiert, wie Hannes Lindenmeyer, einer der beteiligten Anstösser, sagt.