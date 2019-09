Die Kettenfähre kommt – vielleicht schon nächstes Jahr

Eingerichtet für den nicht motorisierten Verkehr bietet sie Platz für 12 Personen und kann ohne Probleme mit Rollator, Rollstuhl und Kindewagen benützt werden. Der Fahrgast ruft die Fähre bei der Anlegestelle und wird abgeholt. Natürlich gibt es auch eine Stopptaste bei einem Notfall oder um Hilfe zu holen. In der Schweiz ist die Kettenfähre einzigartig und könnte nach einer gewissen Zeit wie ein Lift und ohne Fährpersonal funktionieren – das wäre eine Weltneuheit. Analog der Hängebrücke will Peter Dütschler auch hier Rangers einsetzen.

«In den ersten Jahren ist Fährpersonal ein Muss.»Peter Dütschler, FDP-Grossrat und Initiant des Projekts, über die Fähre, die dereinst automatisiert werden könnte.

«In den ersten Jahren ist Fährpersonal ein Muss. Auch falls der Betrieb automatisiert wird, wären Rangers ein tolles Aushängeschild für den Tourismus», so Dütschler. Er habe so viele gute Begegnungen bei der Hängebrücke erlebt, dass er nicht auf diese Unterstützung verzichten möchte. Einerseits seien die Rangers prädestiniert, die Touristen über Events und Sehenswürdigkeiten zu informieren. Andererseits seien sie, wie an der Brücke bewiesen worden sei, eine willkommene Hilfe für ängstliche Fahrgäste.

Einweihung nächstes Jahr

Für das Team beginnt nun der intensive Austausch mit der Berufsschifffahrt, welche immer Vorfahrt hat. Dies soll, wie in der Fliegerei, mittels Transpondertechnik gelöst werden. Nach Abklärung der Kostengutsprache wird die Ausarbeitung des Bauprojekts in Angriff genommen. 2020 soll das Baugesuch eingereicht und danach die Detailplanung erarbeitet und die Finanzierung sichergestellt werden. Ob die Fähre jemals kostendeckend sein wird, hängt von den Betriebszeiten ab und davon, ob die Benutzung kostenlos ist oder nicht. Vorerst müssen noch Testfahrten durchgeführt werden. Wenn aber alles optimal läuft, wird die Kettenfähre schon im nächsten Jahr eingeweiht.