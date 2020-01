Die Grünröcke rüsten zum Pelzmarkt

In der Früh gehts los

Der Pelz- und Fellmarkt in Thun startet am Samstag, 1. Februar, um 8 Uhr auf dem Messegelände Thun-Expo. Die kantonal-bernische Trophäenausstellung in der Halle 7 ist am Freitag, 31. Januar, 19 bis 21.30 Uhr und am Samstag 8 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung mit Wildtiergemälden und Präparaten in der Halle 0 ist am Samstag 8 bis 17 Uhr zugänglich. Ab 8 Uhr ist in der Halle 0 ebenso ein Schiesskino in Betrieb.

Musikalisch unterhalten die Parforcehornbläser Berner Oberland, die Jagdhornbläser Rabenfluh aus Thun und die Jagdhornisten Diana aus Burgdorf. Weitere Informationen unter www.pelzundtrophaen.ch. (sku)