Die Frau mit dem Käse

Sandra Rämi treffen viele Thunerinnen und Thuner meistens an den Orten an, wo es sich in Thun richtig gut leben lässt: Strämu, Schwäber, Mühli – sie geniesst die Möglichkeit, jene Orte ihr Zuhause zu nennen, zu denen andere von weit her anreisen müssen. «Aber manchmal ist es auch mühsam – wenn die Leute glauben, ich hätte ein lockeres Leben als Mutter und Hausfrau und freie Zeit ohne Ende», sagt die 41-Jährige.