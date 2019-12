«Die Delle im Helm möchte ich nicht am Kopf haben»

Das Klima im Rat ist das eine – dasjenige in der Bevölkerung etwas anderes. Zuletzt sah sich der Gemeinderat an mehreren Fronten massivem Gegenwind ausgesetzt. Politisiert der Gemeinderat am Volk vorbei?

Wir sind in einer interessanten Phase: Wir haben eine Kombination von Faktoren, bei der dieser Eindruck vielleicht ein Stück weit entstehen kann. Wir erneuern unsere Infrastruktur – das führt zu Baustellen und Behinderungen. Zudem entwickeln wir mit vielen Planungsgeschäften Vorstellungen, wo wir mittel- und langfristig hinwollen. Auch damit sind Veränderungen verbunden. Diese Kombination führt zum Engagement der Leute. Ich halte es nicht für schlecht, wenn sich die Bevölkerung einbringt. Insbesondere in den Mitwirkungsverfahren ist genau das der Sinn.

Zum Teil geht es aber weit über Eingaben in einer Mitwirkung hinaus – fast in jedem Quartier ist es am Brodeln. Im Schoren wegen der Schulhausschliessung, im Seefeld wegen der Verlegung von Bushaltestellen an die Seefeldstrasse, im Gwatt wegen des Hoffmatte-Projekts, im Lerchenfeld wegen des Abfallsammelhofs. Was macht der Gemeinderat falsch?

Was diese Projekte gemeinsam haben: Es sind Vorhaben, die aufgrund eines bestehenden Bedürfnisses zu Veränderungen führen. Davon sind einige Leute stärker betroffen als andere. Dass diese sich zur Wehr setzen, ist nachvollziehbar. Unsere Aufgabe ist es, eine Gesamtoptik für unsere Stadt und deren Entwicklung zu wahren. Dabei suchen wir stets die für die ganze Stadt beste Lösung.

Gibt es etwas, das Sie überrascht hat?

Ich kann die Begründungen der Leute, die sich in den Quartieren engagieren, gut nachvollziehen. Es gibt viele Vorhaben, bei denen man als Behörde nicht davonausgehen kann, dass die Direktbetroffenen einfach Ja sagen. Schliesslich leben wir in einer Demokratie, in der wir Bürgerpartizipation aktiv fördern. Da dürfen wir uns nicht beklagen, wenn sich die Leute beteiligen.

Die massivste Kritik gilt dem Einbahnregime. Wann ist die Einbahn in der Freienhofgasse Geschichte?

Es gefällt mir nicht, dass es uns bisher nicht gelungen ist, ein Verkehrsregime umzusetzen, das einigermassen akzeptiert wird. Wir müssen Massnahmen ergreifen, damit die Stausituation besser wird. Ob das wirklich die Auf­hebung des Einbahnregimes ist, möchte ich im Moment offenlassen. Wir machen jetzt mit dem Kanton Messungen und Videoaufnahmen. Für mich wäre wichtig zu wissen: Was ist der Aus­löser der Staus? Wenn man sich etwas umhört, gibt es auf diese Frage verschiedene Antworten. Es lohnt sich, das genau zu analysieren, denn nur so können wir effektive Massnahmen treffen. Ich teile die Haltung, dass wir am rechten Seeufer ein Problem haben. Wir müssen aber aufpassen, dass wir die Gesamtsicht nicht verlieren und durch Veränderungen an einem Ort plötzlich schwierige Situationen an einem anderen Ort schaffen.

Die angekündigten Verkehrszählungen beruhigen dieGemüter offensichtlich nicht...

Zunächst: Wir sind nicht allein verantwortlich für das Verkehrsregime. Insbesondere der Kanton ist unser Partner. Wir können es uns gar nicht leisten, ohne ihn etwas zu lancieren. Darum ist es gut, dass wir uns nun mit dem Kanton auf dieses Vorgehen geeinigt haben. Danach wird der Kanton das Forum einberufen, in das auch die Kritiker einbezogen werden. Dort lässt sich dann anhand der Zählungen diskutieren, was die effektivsten Massnahmen sind. Spätestens im April müsste eine erste Veranstaltung machbar sein.