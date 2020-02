«Die Berge machen uns Walliser bissiger»

«Ich habe mit 50 Jahren den Zenit erreicht als Moderator mit dem ‹Donnschtig-Jass›», sagte Rainer Maria Salzgeber am Donnerstagabend in der Halle 6 vor 360 Besuchern am fünften Thuner Networking Day. Zur Erklärung fügte er hinzu: «Die Leute fressen uns Moderatoren in dieser Sendung fast.»