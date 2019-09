Die beiden Spielführerinnen gehen durch dick und dünn

Fabienne Wenger und Florence Brügger sitzen auf der blaugefärbten Steinmauer bei der Eigerturnhalle. Die beiden Kadettinnen plaudern, sind aber auch ein bisschen angespannt. Denn bald steht der Ausschiesset an. Am ältesten und grössten Thuner Anlass werden die beiden Mädchen da und dort im Vordergrund stehen. «Die Vorfreude ist gross», sagt die 15-jährige Florence Brügger, und Fabienne Wenger (14) fügt an: «Zum Glück sind wir beide in der selben Schulklasse.»