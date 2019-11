Wer wird Millionär? Nun, rund um den FC Thun so rasch wahrscheinlich niemand – dafür fliesst hierzulande das Geld im Vergleich mit Fussballligen in anderen Ländern gerade bei den kleineren Clubs nicht reichlich genug. Trotzdem könnte der in der Stockhorn-Arena beheimatete Club bald die Million erreichen. Die Million an Unterstützungsfranken durch den 2014 aus einer Bieridee entstandenen Verein Härzbluet FC Thun.