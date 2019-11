Der Zeitdruck trieb die Preise in die Höhe

1,2 Millionen Franken: So viel will die Gemeinde nächstes Jahr für den Hochwasserschutz Dorfbach Faulensee verbauen. Das ging im Grossen Gemeinderat (GGR) vom Montag aus den Unterlagen von Finanzvorsteherin Ursula Zybach (SP) zum Budget 2020 hervor. Vergangenen Mai hatte das Spiezer Stimmvolk an der Urne einen Verpflichtungskredit über 3,2 Millionen Franken für die umfangreichen Schutzbauten in der Bäuert gesprochen. Den Hauptbrocken, rund 1,9 Millionen Franken, sollen Bund und Kanton tragen (vgl. Kasten).