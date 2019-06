Der Startschuss ist gefallen

Der Präsident des MSSV, Stephan Weber, sagte an diesem Treffen, dass das OK alles daransetzen werde, den Schützen aus nah und fern einwandfreie Bedingungen zu bieten, und weiss, dass diese im Gürbetal willkommen sind, auch wenn der Rückhalt für das Schiesswesen in der Bevölkerung etwas schwindet, wie es in der Medienmitteilung von Swissshooting heisst.

Festzentrum in Seftigen

Das Festzentrum wird sich in Seftigen befinden. Als Schiess­tage sind die Wochenendenvom 16. bis zum 18. September, vom 23. bis zum 26. September und vom 30. September bis zum 2. Oktober vorgesehen. Das Landesteilschiessen wird auf zehn Schiessplätzen über 300 Meter sowie auf zwei Pistolenanlagen im Gürbetal ausgetragen.

Stefan Schnegg, Präsident des GSSV, stellte fest, dass die Organisation dieses Grossanlasses steht und die Vereine aktiv mithelfen, das Schiessen erfolgreich durchzuführen. Eine Arbeitsgruppe hatte zuvor die Initiative ergriffen und eine Machbarkeitsstudie erstellt, die nun mit der Organisation des Landesteilschiessens Realität wird.

Christoph Neuhaus als ehemaliger Schiessoffizier seinerseits erklärte, dass er auf die Unterstützung bewährter OK-Mitglieder und der eingesetzten Helferinnen und Helfer zähle. Diese kennen den Schiessbetrieb und die Verhaltensweisen der Schützen bestens.

Der Gürbe-Schiesssportverband und das OK sind überzeugt, den Erwartungen der Schützinnen und Schützen – es werden siebentausend Schiessende erwartet – gerecht werden zu können, und laden jetzt schon die Gesellschaften ein, am Landesteilschiessen 2022 im Gürbetal teilzunehmen und die Daten in die Agenda einzutragen.