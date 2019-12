Der Souverän will keine Steuersenkung

Die Revision der Ortsplanung auf dem Gemeindegebiet ist derzeit in Arbeit. Daneben läuft auch die Hochwasserschutzplanung des Wasserbauverbandes Obere Gürbe und des Kantons Bern. Am 22. April 2020 wird zu diesem Projekt ein Informationsanlass stattfinden. Ebenfalls orientiert wurde über die Verkehrssicherheit im Bereich Hagen und eine Verbesserung der Situation bei der Bushaltestelle Ey in Zusammenarbeit mit dem Alters- und Pflegeheim Wattenwil.

Für Erfolge geehrt

Gemeinderat Manuel Liechti, FDP, Ressort Gesellschaft und Kultur, ehrte drei Personen für ihre Erfolge: Christa von Niederhäusern für die erreichte Bronzemedaille an den Pump-Track-Race-Weltmeisterschaften, Peter Burri für seine zweiten Ränge an schweizerischen und kantonalen Armbrustschiesswettkämpfen und Jürg Soltermann, den Schweizer Meister im Elite­kegeln.