«Den Verein braucht es weiterhin»

Ende April sind es zwei Jahre her, dass das reformierte Thuner Kirchenvolk die Initiative «Pro Johanneskirche» annahm. Zwei Jahre, in welchen wenig bis nichts zur Zukunft der gleichnamigen Kirche an die Öffentlichkeit gelangte.

Grund genug, vor der Hauptversammlung des Vereins Pro Kirchen Strättligen, welcher die Initiative lanciert hatte, nachzufragen. «Eine Spurgruppe hat eine Nutzungsstudie erarbeitet, welche nun an den Kirchgemeinderat Strättligen weitergeleitet wird», erklärt der Co-Präsident des Vereins, Heiner Bregulla. Der Studieninhalt sei aber noch nicht öffentlich.