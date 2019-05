«Dass ich noch da bin, ist ein Wunder»

Dass seine Krankheit sein Leben bedroht, realisierte Reto Weibel erstmals in der fünften Klasse. «Damals war ich mit anderen Betroffenen in einem Ferienlager. Einige konnten kaum mehr gehen, weil das Atmen sie so anstrengte.» Reto Weibel hat Cystische Fibrose (CF). Die Krankheit, ausgelöst durch ein defektes Gen, lässt die Lunge der Betroffenen verschleimen: Im schlimmsten Fall führt das zum Erstickungstod.