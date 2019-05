Das Projekt Hängebrücke ist eine wacklige Angelegenheit

In Oberhofen steht die nächste denkwürdige Gemeindeversammlung bevor. Am Montag befinden die Bürger darüber, ob die Frutiger AG ihr Projekt Hängebrücke über den Riderbach weiterverfolgen kann. Die Baufirma mit Wurzeln in Oberhofen hatte angekündigt, eine rund 190 Meter lange Verbindung zwischen den Dorfteilen Rinderstall und Bloch zu erstellen. Anlass dafür ist das 150-Jahr-Firmen­jubiläum, welches das Unternehmen heuer feiert. Die Hängebrücke will die Frutiger AG grossmehrheitlich selber bauen und der Gemeinde Oberhofen dann schenken.