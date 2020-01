Das Ovo-Geschenk, der Abstauber und die letzte Pointe

Nein, es war keine normale Parlamentssitzung. Das wurde bereits am Eingang in den Stadtratssaal klar. Ein stattlicher Mann in Handwerkerkluft und Dächlikappe begrüsste die Ankommenden. Und wischte diesen mit einem Staubwedel über die Jacken. Schliesslich solle es im Stadtrat «saubere Abstimmungen» geben, meinte der Unbekannte.