Das neue Führungsduo ist komplett

Nun steht fest, wer per Januar stellvertretender Leiter der Onkologieabteilung am Spital Thun wird: Es ist der gebürtige Sarganser Christoph Ackermann. Mit ihm gewinne das Unternehmen sowohl einen fundiert ausgebildeten und patientennahen Kliniker als auch einen engagierten Krebsforscher mit Expertise in der Durchführung wissenschaftlicher Studien, schreibt die Spital STS AG in ihrer Medienmitteilung.