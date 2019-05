«Das ist einer der geilsten Events der Welt»

Torsten Pullich (40), aufgewachsen in München, verheiratet und heute wohnhaft im US-Bundesstaat North Carolina, ist eine Legende in Thun. Zumindest im Thun des Swatch Rocket Air. Seit der ersten Austragung im Jahr 2010 ist er die Stimme des Events, der Mann, der dem begeisterungsfähigen, aber nicht immer Freestyle-kompetenten Publikum in der Thuner Eishalle Grabengut mit viel Enthusiasmus immer wieder erklärt, welch wahnsinnige Tricks die Fahrer mit ihren Velos gerade zeigen.