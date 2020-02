Darüber machen sich die Fasnächtler heuer lustig

Legände gits um die mir truure,

die hinderlöh bliibendi Spuure.

O Mühlebärg wird nie vergässe -

wär söu jetzt d’ Jodtablette frässe?

Bisch usglougt und hesch o ke Power meh,

fäut dir ächt d’ Strahlig vom ne AKW?

D’ Lösig isch simpel, muesch nüüt schwitze,

nur näbt 5 G-Antennä sitze!





Üsi Innestadt söu schöner wärde,

kei Lärm, kei Abgas, Parkplätz stärbe.

Zum d’ Rueh au richtig chönne z’ gniesse,

gits Bänkli, tued de Gmeindrat bschliesse.

Die Bänkli söue farbig wärde,

drum tüe sie bir Bevölkrig wärbe.

Es chöi sech aui präsentiere,

nur d ’Fasnacht tued mer boykottiere.

We d’ Stadt dä Alass nid tuet schetze,

muess mer Kultur-Lüüt haut ersetze.

Us Fruscht hei mir em Lanz es Gschänkli,

es Nationalrats-Wartebänkli.





Die drei Musketiere

Nachem «Grüenrutsch» het doch das Regi Ritz ä schöne Blueme struss becho

u wülls ä Grüeni isch hani befürchtet, si nähmi grad ä Bis drvo!

Si het sech bigoscht du chönne beherrsche, ja si het sech zäme gno

paar Wuche später het si när du no dr passend Chorb drzue becho.





Bim tschutte vorem Mätsch härz allerliebscht, i dänkes gäng

I Einerkolonne üse FC Thun di chline Chindli a de Häng

Bevor dr Schiri pfifft, so hani mir im Fall öppe die scho dänkt

S wär mängisch schleuer, ...je nach Club di Chline uf ds Gras, di Grosse uf d Bänk.





Veganer ir Armee, das geit gar nid, das chasch vrgässe

strategisch isch das schlächt, wüll die d Tarnig sälber frässe.





Dr Schlossbärg heisst nöi nümme Schlossbärg, liebi Thuner, heiters gwüsst gha

Vo dere de Meuron, da hani vrno, är heisst jetz Thunbärg wäg dr Greta.





Wosch mitem Charre Thun um runde, muesch eifach gnue Zit ibemässe

U dänk dra gäu, dr Schlafsack und Zahnbürschtli nid vrgässe!





D Frou Holle schüttlet, schüttlet schüttlet schüttlet, schüttlet, s git ke Schnee

Frou Holle, bring dis Chüssi doch uf Au Wädischwil am Zürisee!

D Füllmängi chame dert ja wünsche, Frou Holle, stopf das Chüssi gnue

gang aber ja nid amne Mäntig, wüll denn het dr Fischer zue!





Dr Pfannehouer

Herreinspaziert, meine Damen und Herrn, herreinspaziert im Zirkus Lanz, dem grössten Zirkus des Oberlands, ja hie loufts rund, mir bitte zum Tanz, mit der gröscht-mügleche Kulanz und müglechscht weni Firlefanz, wüll jede brave Thuner weiss: es louft und louft und träjit im Kreis, so nä Zirkus, so ne Mais!





Chasch mit em Fasnachtsmotto nüüt aafah / muesch mal am füfi am Aabe a ds Louitor schtah, yuppeidi-eida, stop and go, ja-ja.





I schtah hie ar Schtrass, Du vis-à-vis / möchte so gärn wider zäme sii / Drum heisst ds nächschte Musical am Thunersee / logisch: io senza te.





Dass dr Ironman nöi z Thun im Plan isch / Wirkt i däm Verchehrssalat organisch / Scho itz muesch schwümme - schtrample - witt witt loufe / Für im Bälliz gah nes Weggli z choufe.





Ja, mit Greta, da machsch eine mit! / Thun-Bärg, wo’s ja gar nid git / Wär lost no uf das Klima-Gschmöis? / Bringet äntlech öppis Nöis! / I wett so gärn, am liebschte morn / e Badi ufem Matterhorn





Und schtigt dr Thunersee, wird’s chic / De schpile d See-Schpiil nomal «Titanic» / d «Blüemlere», wod Dir de chasch schänke / chasch als Bühnebild versänke.





«Thun, die Stadt am See» wird «Stadt im See» / dr Tourismus wird das ou so gseh / dr Website-Slogan chasch abenladen / churz und bündig: Thun geht baden!





Dr Röschti, Chef vor Ärdöl-Lobby / bechunnt vilicht es witters guet zahlts Hobby / KPT würd zur Karriere passe / We’s böset, de bruuchsch d Chrankekasse





Und sötti’s dasmal no nid klappe: d Frou Thoma weiss, wie Pöschtli schnappe.





Die irren Maiden

Das Anti-Rassismus-Gsetz söll frömdi Fötzle schütze

U itz o no de Schwule gäge Übergriffe nütze

Wäg freier Meinigsüsserig isch d SVP dergäge

Wüll wäm wosch de süsch no Schlämperlige säge





Früecher het me gwitzlet wi Beamti tüege schaffe

Di wärdi ja no zahlt wenn si im Büro inne schlafe

Doch schinbar hei di arme Cheibe gäng no zweni Rue

Itz zahlt me no der Arbeitswäg derzue





Wo mir zwo si jung gi, vor no gar nid langer Zyt

Hei mir «Dirty Dancing» gluegt, e absolute Hit

Dass das aber hüt no zieht, das hätt ja niemer dänkt

Und am Luca Hänni sövu Pünkt ischänkt





Langsam wird’s am Louberhorn mit Schneefall chli prekär

Itze suecht me Lösige für wenn’s de aper wär

Sicher muess me offe si für angers usz’probiere

Dr Feuz tuet scho mal Mountainbike trainiere





Thuner Clochard

Im Zirkus si mir geng gärn gsy,

Am längschte gits ir Schwyz der Knie.

Am chürzischte, u das isch nöi,

Isch doch dä gsy vom Beat Breu.





D SVP hets bös verchuttet.

Röschtis Analyse lutet

Simpel eifach, knapp u churz:

Tschuld drann isch dä Gretafurz.





Ds Heimbärg ids Hallebad ga schwümme,

Das chasch als Thuner gly mal nümme.

D Wassersportler hei der Plämu,

Alles Gäld isch ufbruucht - füre Strämu.





D SP-Genosse hei sech gseit:

Üsi Wahl isch abverheit.

D Parteifarb isch e Grund, e klare:

Rot mues halte - Grüen cha fahre.





Foodwaste isch nid so guet für ds Klima.

Abgloffnigs Yogurt sig no prima.

Muesch luege, schmöcke u probiere,

Süsch tuets di Mage retourniere.





Knapp linggs verby, knapp obedrüber,

E Pfoschteschuss, es wird geng strüber!

Ei Titel wird Thun chönne gniesse,

Als Meischter im Dernäbe schiesse.