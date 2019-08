Dank des trockenen Wetters: Keine Bewegung im Erdrutschgebiet

Stuhl, Sonnenschutz, Matratzen, Tücher, eine Feuerstelle… An der Gürbe, etwa zwei Kilometer oberhalb der Blumensteinbrücke, haben Erholungssuchende ein Lager aufgebaut. Wobei «an der Gürbe» den Kern der Sache nicht trifft. Richtig wäre Bachbett oder Gerinne, wie es in der Fachsprache heisst und wie es auch auf einer Tafel in der Nähe des Lagers geschrieben steht: «Auch zu meiden ist der Aufenthalt im Gerinne der Gürbe.» Denn hier beginnt das Erdrutschgebiet im Oberlauf der Gürbe, die zu den gefährlichsten Wildbächen Europas zählt.