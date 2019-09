Churchill hatte unrecht

Auch heuer war das Angebot an Vielfalt kaum zu überbieten: Die Jüngsten aus Gymer und FMS duellierten sich in Klassenwettkämpfen wie Risikosprint, Seilziehen oder Hindernisparcours. Aus zahlreichen attraktiven Workshops konnten die Tertien wählen. Kajak, Klettern, Stockhorn Challenge und so manches mehr stand dabei zur Auswahl. Die Zweitältesten aus allen drei Schultypen massen sich im Leichtathletik-Vierkampf, den Vanessa Jorns und Nico Stucki gewannen.

Am Nachmittag gab es für die Damen entweder Unihockey mit den Siegerinnen der Klassen 21gDE oder Fussball, wo die 20gACD triumphierte, während die Herren der beiden ältesten Klassen ausschliesslich dem Fussball frönten mit der 20gD als Gewinner. Die Abschlussklassen werden sich noch an einen Ausdauerevent mit Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen wagen.

Am Schluss seien alle zufrieden gewesen, heisst es in der Mitteilung, besonders auch Gesamtkoordinator Beat Zimmermann, für den der Sporttag zusammen mit seinen vielen Helferinnen und Helfern jedes Jahr eine grosse organisatorische Herausforderung bedeute. Besonders erleichtert war er, dass die Sonne nach dem gestrigen Regentag wieder zum Vorschein kam: «Wir hatten einmal mehr Top-Wetter. Statt Regen gabs viele Schweisstropfen und noch mehr Freudentränen.»