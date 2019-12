Burgergemeinde wählte zwei neue Ratsmitglieder

347 stimmberechtigte Burgerinnen und Burger zählt die Burgergemeinde Steffisburg. 67 von ihnen besuchten am Montag die Burgerversammlung in der Mensa der Heilpädagogischen Schule.

Diese begann mit einem eindrücklichen Vergleich: «Eine Hektare Wald in der Grösse von zwei Fussballfeldern bindet pro Jahr zehn Tonnen CO 2 und kompensiert 20'000 Auto-Kilometer, 9000 Flug-Kilometer, 80 Quadratmeter beheizte Wohnfläche, den Stromverbrauch sämtlicher Haushaltsgeräte sowie die Produktion von 70 Kilo Fleisch», sagte Burgergemeindepräsident Christian Schlapbach. «Unsere 321 Hektaren Wald leisten einen ansehnlichen Beitrag an den Klimaschutz.»