Brocante zieht nach wie vor Scharen an

Dieser Leidenschaft fürs Sammeln sind keine Grenzen gesetzt, wie auch ein Blick in die Auslage beweist. Von Bildern und Büchern über Puppen und Spielzeug zu Mobiliar und Einrichtungsgegenständen aller Art reicht das Angebot an der Brocante, die in Thun am zweiten Wochenende des Monats Februar ihre 25. Auflage erlebte.

110 Aussteller, 21 warten

Initiant und Organisator der Ausstellung ist Peter Boss, der dies als Hobby betreibt neben seinem Malergeschäft, das er seit 45 Jahren führt. Er hat selber auch einen Stand, wo er in diesem Jahr schwerpunktmässig Krüge mit geformtem Ausguss feilbot, aber auch alte Fahrradplaketten und sitzende Figuren, die er aus Beisszangen geformt hat. 110 Aussteller beteiligten sich gemäss Boss an der Jubiläumsausgabe.

«Ich könnte weitere Aussteller aufnehmen, will aber nicht mehr als eine Halle füllen.»Peter Boss, Initiant und Organisator der Thuner Brocante

Sie erhielten eine mit ihrem Namen versehene Plakette als Andenken. «Ich könnte weitere Aussteller aufnehmen, will aber nicht mehr als eine Halle füllen. Das reicht, basta», erklärt Peter Boss, der als Organisator überall präsent ist und mithilft. So hängte er kurz vor dem Start am Freitag noch ein Werbeplakat auf und machte eine Durchsage, dass die Durchgänge nicht mit Waren verstellt werden dürften.

Seit acht Jahren ist die Thuner Brocante international ausgerichtet. Nach Holländern und Franzosen sind heuer vorab die deutschsprachigen Nachbarländer als Aussteller vertreten. «Es gibt welche, die das ganze Jahr auf Einkauftour sind und Waren nur hier anbieten», erklärt Peter Boss. Wie er mit Verweis auf die Warteliste mit 21 Namen betont, stellen die Internetmarktplätze keine grosse Konkurrenz dar.

Es sei «das pure Gegenteilt», meint Boss, weil die Besucher die gesuchte Ware gerne direkt in Augenschein nehmen und prüfen möchten. Auch der mit der Klimadiskussion aktuelle Recyclingboom schade der Brocante nicht. Vielmehr werde Ware extra restauriert, sagt Boss und zeigt auf kunstvoll geschwungene Badarmaturen, die sein Standnachbar an der dreitägigen Ausstellung anbot.