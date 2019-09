Beseeltes bis bissiges Programm

«Meine Eltern sind tot und um mich herum all die todlosen Dinge...»: Agnes (Gilla Cremer) soll das Haus ihrer Eltern aufräumen. Sechzig Jahre haben Vater und Mutter darin gewohnt. Geschichten, Gerüche und Gefühle schlagen ihr entgegen. «Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg», hat ihr ein Entrümplungsprofi geraten. Leichter gesagt als getan! Mit jedem Gegenstand, den sie in die Hände nimmt, poppen in ihrem Hirn Lebenserinnerungen auf. Rechts Hochzeitsbild, links röhrender Hirsch.