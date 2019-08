Bei der Planung ist ein Ende in Sicht

Mehr Abfalleimer an der Zulg

An der GGR-Sitzung vom 3. Mai reichte die EVP/EDU-Fraktion ein Postulat mit dem Titel «Nutzung Zulg für Freizeitaktivitäten» ein. Sie legte dar, dass Personen, die ihre Freizeit an und in der Zulg verbringen, öfter ihren Müll nicht entsorgen würden, bzw. zu wenig Abfallsammelmöglichkeiten bereitstehen würden. Sie bat den Gemeinderat, zu prüfen, inwiefern die Gemeinde einen Beitrag dazu leisten könne, das Flussbett der Zulg sauber zu halten. Der Gemeinderat hielt fest: «Mögliche Verbesserungen der Angebote zur Abfallentsorgung und weitere Massnahmen zur Sensibilisierung werden geprüft.» Marcel Schenk (SP), Vorsteher Tiefbau/Umwelt, empfahl das Postulat zur Annahme und erwähnte, dass wesentlich weniger «Ghüder» an der Zulg liegen bleiben würde, wenn jeder seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen würde. Das Postulat wurde einstimmig angenommen. Hans Rudolf Marti (SVP) verwies auf die «Zulg-Putzete» seiner Partei am 14. September. (jzh)