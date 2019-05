Baukontrolle in neuen Händen

Beutler wird im Mandatsverhältnis für die Gemeinde Unterlangenegg in der Baukontrolle tätig sein, dies in einem Umfang von rund 25 Prozent. Beutler beginnt die Arbeit sofort. Er ersetzt die langjährige Baukontrolleurin, welche auf Ende Juni gekündet hat. Dieser Schritt sei schon lange geplant gewesen, sagt Unterlangeneggs Gemeindepräsident Michael Graf. Einen Zusammenhang mit der emotionalen Gemeindeversammlung vom letzten Winter kann er aber nicht ganz von der Hand weisen.

Im Vorfeld der Veranstaltung war eine Petition mit 64 Unterschriften anonym auf der Verwaltung eingegangen. Im Rahmen der Versammlung wurde dann auch Kritik an der Baukontrolleurin sowie an den Ressortvorstehern laut. Die Angelegenheit mündete in einer Kampfwahl um einen Sitz in den Gemeinderat, bei welcher schliesslich die offiziellen Bewerber gegenüber dem Sprengkandidaten obsiegten.

Ein paar Wochen nach der Gemeindeversammlung fand dann eine Aussprache zwischen den Unzufriedenen und dem Gemeinderat statt. Moderiert hat den Anlass Regierungsstatthalter Marc Fritschi. Unterdessen haben sich die Wogen aus Sicht des Gemeinderats etwas geglättet. «Wir wollen nach vorne schauen und die Vergangenheit ruhen lassen», sagt denn auch Gemeindepräsident Michael Graf.