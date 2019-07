Baugesuch für Hafensanierung liegt auf

Im kommenden Winter steht wieder eine grosse Seeabsenkung an. Diese Gelegenheit will die Stadt Thun nutzen – und den Hafen Lachen sanieren, wie Bauvorsteher Konrad Hädener schon Anfang Juni gegenüber dieser Redaktion gesagt hatte. «Bauen müssen wir so oder so im Winter», ist für den CVP-Gemeinderat klar. Am Mittwoch teilte die Stadt nun mit, dass der Baustart im Spätherbst erfolgen soll. Das Sanierungsprojekt liege vor; das Baugesuch ist im aktuellen «Thuner Amtsanzeiger» publiziert.