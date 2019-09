Ein guter Winter sei es gewesen, meint Ueli Wampfler mit Blick auf die zurückliegende Saison. «Kein sehr guter, aber immerhin ein guter.» Was nötig gewesen wäre, um dem Ergebnis der Grimmialpbergbahnen Diemtigtal (GBD) AG rückblickend das Prädikat «sehr gut» zu verleihen, offenbart der Blick auf die Betriebstage. Zwar spricht Wampfler von einem «sensationellen Februar», aber man sei erst am 12. Januar in die Saison gestartet, «und das ist eigentlich zu spät».