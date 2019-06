Ausgezeichnetes Jahr für Avag

Das Geschäftsjahr 2018 reiht sich nahtlos in die vergangenen, sehr guten Geschäftsjahre der AG für Abfallverwertung (Avag) ein. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch in Langnau.

Höchstwerte bei den angelieferten Abfallmengen einerseits, aber auch Rekorderträge aus der Bewirtschaftung der zur fachgerechten Verwertung und Entsorgung angenommenen Mengen und bei der Energieabgabe andererseits sowie ein straffes Kostenmanagement seien die Hauptgründe für diesen Erfolg.

Gleichzeitig fragen die Verantwortlichen aber auch, ob es in der heutigen Zeit, in welcher der schonende Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen eine der grössten Herausforderungen darstelle, noch angebracht sei, sich über Mehrmengen zu freuen.

Die Strategie der Avag bestehe darin, einerseits den Abfall der Bevölkerung aus den 134 Gemeinden des Einzugsgebiets und andererseits jenen des privaten Gewerbes und der Industrie zu einem möglichst hohen Anteil der stofflichen Verwertung zuzuführen oder in wertvolle Energie in Form von Wärme, Strom und Prozessdampf umzuwandeln.

Kürzer lasse sich das Leistungsverständnis und die Kernkompetenz der Avag, die sowohl für eine umweltfreundliche als auch ökonomische Wahrnehmung und Betreibung der hierzu nötigen Infrastrukturen und Prozesse unerlässlich ist, nicht umschreiben.

Ausbau in der Region Thun

Um auch in Zukunft erfolgreich am Markt agieren zu können, wurde eine explizit auf die Avag fokussierte «Energiestrategie 2038» ausgearbeitet, die strategisch und anlagetechnisch auf die sich abzeichnenden Wandlungen im Fernwärmebereich und im Strommarkt wirkt.

Je besser es gelinge, in diesem Bereich tätig zu sein, umso wirtschaftlicher könne die am Anfang der Wertschöpfungskette angesiedelte Abfallsammlungs- und Entsorgungsaufgabe wahrgenommen werden.

Auch im Bereich des Stromabsatzes hat die Avag ihre Anstrengungen durch die direkte Vermarktung des in der KVA erzeugten Stroms, durch Terminkontraktgeschäfte oder aber im Tageshandel (Spot-Markt) intensiviert. Längerfristig vielversprechender sei jedoch der Ausbau des Fernwärmegeschäfts.

Mit dem Aufbau der 2018 gegründeten Fernwärme Thun AG soll zusammen mit den Partnerinnen Energie Thun AG und NetZulg AG der Wärmeabsatz bis ins Jahr 2038 verdoppelt werden.

Dazu wird die neu gegründete Unternehmung über drei Fernwärmestränge zusätzliche Quartiere in Steffisburg, Thun und Uetendorf erschliessen. Zudem informierten die Verantwortlichen, dass der Bau des Holzkraftwerks Aarberg voranschreitet. Die Inbetriebnahme ist gegen Ende des Jahres 2020 vorgesehen. (pd/maz)