Aus alter Telefonkabine wurde schiefer Bücherschrank

Am Mittwoch wurde der «offene Bücherschrank» mit einem gut besuchten Apéro eröffnet. Die Benutzerregeln sind einfach: Wer ein Buch gerne gelesen hat und findet, es könnte auch anderen gefallen, stellt es in die Kabine. Und wer ein Buch sieht, das ihn neugierig macht, nimmt es mit. «Offene Bücherschränke gibt es mittlerweile viele», sagte Ruth Stadler. Aber «der schiefe Bücherschrank von Gsteigwiler» sei sicher so einmalig wie der Schiefe Turm von Pisa, waren sich alle einig. Der Bücherschrank an der Strasse verweist auch auf den Dorfladen, der etwas versteckt um die Ecke steht und schon länger eine gut genutzte Büchertausch-Ecke führt.