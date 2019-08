Armee feiert 200 Jahre Waffenplatz Thun

Die Schweizer Armee feiert am kommenden Samstag mit einem Tag der offenen Tür das 200-jährige Bestehen des Waffenplatzes Thun, des ältesten Waffenplatzes in der Schweiz. Auf dem Programm stehen zahlreiche Demonstrationen und Ausstellungen.

Wie die Organisatoren am Mittwoch auf dem Waffenplatz vor den Medien bekanntgaben, steht der Anlass unter dem Motto «Gestern - Heute - Dynamisch». In eine Gestern-, in eine Heute- und in eine Dynamisch-Zone wird am Samstag auch das Festgelände eingeteilt.