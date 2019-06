Anpacken für das grosse Musikfest

«Einer muss es ja machen», sagt Reto Trachsel. Er hat soeben einen Kühlcontainer an den Strom angeschlossen. Und es funktioniert. Trachsel ist im Organisationskomitee des 24. Bernischen Kantonal-Musikfestes in Thun Chef des Ressorts Bau. Nach Monaten der Vorbereitung führt er seit gestern für einige Tage den Dirigentenstab. Zumindest was den Aufbau der Infrastruktur auf dem Festgelände rund um das KKThun betrifft.