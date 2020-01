Als Strättligen ein Teil Thuns wurde

Am Mittwoch ist die Region mit der Fusion von Steffisburg und Schwendibach um eine politische Gemeinde ärmer geworden. Die Erosion der Gemeindegrenzen hat in jüngster Vergangenheit stark zugenommen, ein neues Phänomen ist sie aber freilich nicht. Vor 100 Jahren, genauer am 1. Januar 1920, ist Thun mit der Eingemeindung Strättligens zu seinem heutigen Gemeindegebiet gekommen.