Alles begann beim Haareschneiden

«Wir haben während des Haareschneidens ab und zu etwas gesungen», sagt Trudi Rüfenacht, Coiffeuse aus Steffisburg. Sie sorgt seit Jahren für die perfekte Haarpracht von Markus Geissbühler, der mit seiner Frau Monika und den Töchtern Céline und Vanessa in Heimenschwand lebt. Was auf dem Coiffeurstuhl begann, funktioniert heute seit zehn Jahren: das Jodelduett Trudi Rüfenacht und Markus Geissbühler mit dem Steffisburger Christian Kropf am Örgeli.