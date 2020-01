All-Blacks-Läufer organisieren sich neu

An der Haupt­versammlung konnten gleich mehrere Athletinnen und Athleten für ihre Resultate auf kantonalem, nationalem und gar internationalem Niveau ausgezeichnet werden. So fand etwa die Nachwuchsathletin Leonie Saurer mit ihrer Teilnahme an den Cross-Europameisterschaften in Lissabon und an den European Youth Olympic Games in Baku grosse Beachtung.

Erneut positiv für Aufsehen sorgte ebenfalls Robin Oester, der beispielsweise erstmals an einer Outdoor-aktiv-Schweizer-Meisterschaft startete und sich gleich eine bronzene Medaille holte. «Hinter derartigen Erfolgsmeldungen steckt aber nicht nur grosses Leistungsvermögen der einzelnen Sportler und Sportlerinnen, sondern auch starkes Engagement einer beachtlichen Anzahl an Funktionären und Funktionärinnen», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung weiter.

Riedener löst Maurer ab

Das bisherige Amt des Sportchefs wurde neu aufgeteilt in die Ressorts Nordic Walking & Sport Services und Breitensport. Für ersteres ist der bisherige Sportchef Ueli Thönen zuständig. Er wurde gleichzeitig mit Applaus für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Um den Breitensport kümmert sich der ebenfalls unter Applaus neu in den Vorstand gewählte Erich von Allmen.

Er wirkt etwa als Schöpfer der legendären Berglauftrainings schon länger bei All Blacks Thun mit und kennt den Breitensportbereich entsprechend gut. Demgegenüber wurde der Chef Kommunikation, Medien, Publikationen nach elfjähriger Tätigkeit würdevoll verabschiedet. In seiner Vorstandsfunktion verantwortete Michael Maurer neben der Publikation des Vereinsbulletins verschiedene weitere kommunikationsbezogene Aufgaben.

Neuer Redaktor des Vereinsmagazins ist Roland Riedener. Noch länger ausgeübt hat seine Funktion Otto Löffler. Als Chef der Abendläufe prägte er während 17 Jahren diese für die regionale Breitensportförderung bedeutende Veranstaltung und wurde für sein Wirken an der Hauptversammlung entsprechend gewürdigt.