Ängste überwinden und Freiräume schaffen

Gemeinsam mit der Musikerin Claudia Kühne vom Verein RaUmWege startet sie nun das Projekt «RaumFrei» in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Thun, Mokka Thun, ProjekteNetzWerk Thun «und» dem Generationentandem und dem Dürrenast Leist Thun. Einmal pro Monat können ab Sonntag, 20. Oktober, künstlerische Workshops besucht werden, die die eigene Kreativität frei zum Vorschein bringen sollen.

Kein Zufall

«Unsere Wege haben sich eigentlich wegen eines Velos gekreuzt. Diese Begegnung hat mir dann viele Türen geöffnet und mir die Gelegenheit gegeben, mich mit den verschiedensten Menschen auszutauschen», sagt Claudia Kühne. Die Musikerin und ihre Familie wohnen erst seit zwei Jahren in Thun. Auf ihrer Suche nach einem E-Bike traf Claudia Kühne auf Tabea Reusser.

«Das war kein Zufall, sondern wir sind uns gegenseitig zugefallen», sagt Tabea Reusser. Die Arbeit an diesem Projekt habe aber auch sehr viel Durchhaltewillen gebraucht, so Claudia Kühne. Denn mit knapp zwei Jahren Vorbereitungszeit und jeweils drei Kindern war die Organisation von «RaumFrei» keine einfache Sache.

«Wir sind beide auch noch selbst künstlerisch mehrspurig unterwegs. Wir mussten dafür einige Nachtschichten einlegen. Ich spüre aber immer wieder: Durch das Projekt treffe ich die besten Menschen von Thun. Für uns alle ist das ein Herzensprojekt», strahlt Kühne.

Grenzen überschreiten

Mit dem Projekt «RaumFrei» sollen nun Menschen aus Thun und Umgebung während zehn Workshops die Möglichkeit erhalten, sich nicht nur künstlerisch, sondern auch selbst neu zu entdecken und über Generationen und Kulturen hinweg auszutauschen.

«Wir sind zum einen auf der Suche nach einem Austausch zwischen den Kunstschaffenden und den Teilnehmerinnen und -teilnehmern, zum anderen soll aber auch die individuelle Herangehensweise jedes Einzelnen zum Tragen kommen», erklärt Reusser. «Obwohl es viele Angebote gibt, sind auch künstlerische Kurse sehr von ihren eigenen Grenzen bestimmt. Natürlich mussten auch wir einige Grundregeln aufstellen, aber in unseren Workshops soll so frei gearbeitet werden, wie es nur geht.» Bewertungen und Erwartungen sollen damit möglichst in den Hintergrund treten und die Freude an Improvisation geweckt werden.