Ziel: Städter auf die Höfe holen

Der Brunch am 1. August, das sogenannte Buure-Zmorge, wird seit 1993 offiziell vom Schweizer Bauernverband organisiert. Ursprünglich sei die Idee in der Welschschweiz entstanden und verteilte sich dann in der ganzen Schweiz.

Elf Gastgeberhöfe sind in diesem Jahr schon zum 25. Mal dabei. Im Laufe der Jahre sind immer mehr Höfe dazugekommen. «In den letzten 10 Jahren ist die Zahl wieder etwas zurückgegangen», sagt Belinda Vetter vom Schweizer Bauernverband und Projektleiterin 1. August-Brunch.

Dieser Rückgang habe verschiedene Gründe. «Zum einen gibt es immer weniger Höfe, was sich auch auf den Brunch auswirkt. Zum anderen kann der Brunch zum Teil auch aus familiären oder persönlichen Gründe nicht durchgeführt werden. Einige Höfe pausieren auch mal 1 oder 2 Jahre.» Der 1.-August-Brunch sei bei einigen Höfen auch als Einstiegsanlass in den Agrotourismus beliebt. In diesem Jahr werden insgesamt 253 Bauernhöfe am Brunch teilnehmen.

Wo das Essen herkommt

Die Organisation von Essen, Helfern und Sitzmöglichkeiten wird jedem Hof selber überlassen. Lediglich der Preis pro Person, der zwischen 25 und 40 Franken liegen soll, ist vorgegeben. «Der Schweizer Bauernverband übernimmt alles Übergeordnete. Dazu gehört das Sponsoring, die Kommunikation, Social-Media-Präsenz, Anmeldungen, die offizielle Website und das ‹Brunchmagazin›», sagt Belinda Vetter. «Unterstützt werden wir von den kantonalen Bauernverbänden, da diese ein gutes Zwischenglied bilden. Sie kennen die Bauern bestens und können so Informationen vermitteln.»

Das wichtigste Ziel des Buure-Zmorge sei es, Leute aus der Stadt und schliesslich Konsumentinnen und Konsumenten auf den Hof zu holen. «Wir wollen zeigen, woher das Essen kommt und dass Bauern auch andere Dienstleistungen anbieten. Es geht also nicht nur ums Brunchen, sondern auch darum, dass man etwas mitnimmt und mehr über die Schweizer Landwirtschaft lernt», sagt Vetter. Rund 140 000 Gäste werden in der gesamten Schweiz erwartet. «Als der Brunch zum ersten Mal durchgeführt wurde, waren es rund 71 000 Gäste, also etwa die Hälfte», sagt Belinda Vetter.

Anmeldung zwingend

Da die Platzzahl auf den einzelnen Höfen sehr beschränkt ist, ist eine Anmeldung zwingend. Anmeldungen erfolgen bis zum 30. Juli direkt bei den Bauernfamilien (siehe Kasten). Die Adressen der Gastbauernhöfe sowie weitere Informationen sind via www.brunch.ch oder im offiziellen «Brunchmagazin» zu finden.

(iek)