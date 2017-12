Sie erweckt Tiere mit Pinselstrichen zum Leben

«Das sind jetzt unsere Haustiere», sagt Maya Delaquis und zeigt aus dem Fenster ihrer gemütlichen Wohnung im Gwatt-Areal, die sie mit ihrem Partner Ralf Lamers bewohnt. Auf den Wiesen des Thunersees haben sich Schwäne eingekuschelt, und der Balkon gehört seit geraumer Zeit den Blaumeisen samt Nistkasten.

«Ich habe zwar immer Hunde gehabt, aber jetzt möchte ich kein Haustier mehr», erklärt die 68-Jährige. Den Schmerz des Abschieds wolle sie sich nicht mehr zumuten.

Eine Geschichte aus Sibirien

Das Engagement der temperamentvollen Frau ist nicht in einem Atemzug zu benennen. Die gebürtige Bernerin bestritt unzählige Ausstellungen im In- und Ausland. Bis zu ihrer Pensionierung vor zehn Jahren arbeitete sie als Dozentin für Tierzeichnen und Buchillustration an der ­Höheren Fachschule für Gestaltung in Bern.

Seither ist jedes Jahr ein Buch von ihr erschienen, unter anderem die Kurzgeschichtensammlungen «52 Wochenendgeschichten» und «Die Katze, die kein Hund sein wollte». Einen Bestseller landete sie gar mit «Finn und der Berner Bär» samt Berner Altstadtbummel und Eigenheiten der Bundesstadt. Kürzlich erschienen «Das Gespenstchen, das nicht lautlos gehen konnte» oder «Barry’s Erben».

«Zeichnungen, mit denen ich nicht zufrieden bin, vernichte ich. Wenn sie mir nicht gefallen, warum sollen sie dann andere mögen?», beschreibt die Kunstmalerin ihr Schaffen. Doch ihr Lebensgefährte wendet ein: «Wenn ich schnell genug bin, rette ich die Entwürfe.» Als Beweis zeigt Ralf Lamers eine verschmähte Skizze aus dem Finn-Buch: «So etwas sortiert Maya aus», sagt er schmunzelnd empört, und es ist partout kein Makel an den Bären zu erkennen.

Seit zehn Jahren leben die beiden zusammen. Wo sie sich denn kennen gelernt haben? «Bei einer Beerdigung!» kommt es wie aus einem Mund. Der im Süd-Badischen geborene Lamers arbeitete lange in den USA und kam immer im Januar nach Deutschland.

Während seines Besuchs 2007 verunglückte seine Schwester bei einem Autounfall tödlich. Maya Delaquis war eng befreundet mit ihr gewesen und reiste nach Achern bei Baden-Baden zur Beerdigung. Der Funke sprang über, als sie sich nach der Beisetzung traurig in den Armen lagen, und er sagte: «Hilfst du mir, einen Prosecco zu trinken?»

«Wenn Maya malt, schiebt sie die Scheibengardine zurück oder baut die Tageslichtlampe auf», erklärt Lamers. All ihre Kunstwerke entstehen am runden Esstisch. Die Malutensilien sind mobil in einem Servierwägelchen verstaut. Eifrig legt die Künstlerin nun die originalen Zeichnungen des neuen Buchs «Wo bist du, kleine Yuniq?» aus und erzählt die Geschichte, die im nordwestlichen Sibirien beim Nomadenstamm der Nenets (auch Nenzen) spielt.

Das kleine Mädchen Suana wird frühmorgens von lautem Quieken geweckt. Als es sich im Zelt umschaut, entdeckt sie bei der Familienhündin Suka vier Welpen, die sich an den Bauch der Mama kuscheln. Ein Winzling hat eine glänzende, schwarze Nase und erobert Suanas Herz im Sturm. Mehr sei nicht verraten.

Hundezüchterin inspirierte

Die Ideengeberin des Buchs ist die Kindergärtnerin und ­Samojeden-Züchterin Andrea Eicher. Die Anatomie und Ausstrahlung der nordischen Hunderasse studierte Maya Delaquis genau. Ihren analytischen Blick für Tiere schult sie als ausgebildete internationale Rassehunderichterin.

Beim Anblick der Hundchen, nass in nass mehrschichtig gemalt, geht dem Betrachtenden das Herz auf. Die Geschichte von Liebe, Verlustangst und Verantwortung ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. «Wo bist du, kleine Yuniq» ist zweisprachig in Deutsch und Englisch erschienen. Maya Delaquis verabschiedet sich lachend: «Ich müsste 300 Jahre alt werden, um all meine Ideen umzusetzen!» Im Hintergrund nickt ihr Partner eifrig und lächelt.

