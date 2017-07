Schlossbergparking: Innenausbau hat begonnen

Simon Bertholet spricht von einer Übergangsphase: «Die letzten Ausbrucharbeiten sind Ende Juli fertig, parallel dazu läuft seit einem Monat der Innenausbau», sagt der Baustellenchef, der nach Abschluss der eigentlichen Tunnelbauarbeiten die Verantwortung an Michael Waeber, Bauführer der Arbeitsgemeinschaft Marti Schlossberg, übergibt.

Bereits letzte Woche wurde die Teilschnittmaschine über eine damals noch bestehende Rampe aus dem Schlossberg entfernt. Die letzten Ausbrucharbeiten – rund 100 Kubikmeter – erledigt nun ein 40-Tonnen-Bagger mit einem Hydraulikhammer am Greifarm. «Ende des Monats gehen die Tunnelbauer alle in die Ferien und beginnen dann im Verlauf des Augusts auf anderen Baustellen», erläutert Simon Bertholet.

Damit seien nun auch die risikoreicheren Arbeiten mit möglichen Setzungen auf dem Schlossberg abgeschlossen. Bertholet: «Die Kavernen sind stabil.» Laut Michael Waeber gibt es künftig tendenziell auch weniger Lärm und Staub. «Eine Baustelle bleibt es trotzdem – aber vergleichbar mit dem Bau eines Gebäudes an der Oberfläche.»

Decken mit Hohlkörpern

Auf dem Programm stehen nun Betonarbeiten. Eingebaut werden bereits die definitiven Sohlen, unter denen im fertigen Parking die Frischluftzufuhr erfolgen wird. Auch Leitungen für Strom und Wasser sind schon angelegt. Bis zum Frühling 2018 kommen die Wände und die weiteren Parkdecks hinzu.

Gut zu sehen sind im Moment noch die Folien, mit denen die ganze Kaverne abgedichtet wird. Bertholet erklärt: «Wir sind hier im Grundwasserspiegel drin. Es ist eine Auflage, dass dieser natürliche Spiegel nicht mehr beeinflusst wird, wenn das Parking in Betrieb ist.» Deshalb müsse verhindert werden, dass das Wasser irgendwo durchsickern könne.

Der Einbau der Parkdecks sei vergleichbar mit dem Deckeneinbau in grossen Gebäuden. Speziell ist laut Simon Bertholet, dass es sich um Hohlkörperdecken handle. Sprich: Wo statisch kein Beton oder Armierungsstahl benötigt wird, sorgt Luft für eine Gewichtsreduktion, damit das Parking stützenfrei gebaut werden kann.

Für all diese Arbeiten wurde möglichst viel Material in den Kavernen deponiert, solange dies über eine Rampe möglich war. Künftig erfolgt der Materialtransport dann mit dem an der Burgstrasse platzierten Kran über den Schacht, der künftig die Verbindung auf den Schlossberg sicherstellen wird. Der Beton wiederum wird ab dem Portal Burgstrasse über bereits angelegte Leitungen in die Kavernen gepumpt. (Thuner Tagblatt)