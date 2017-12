Rote Zahlen, aber keine roten Köpfe

37 Stimmberechtigte nahmen am Donnerstagabend bei leichtem Schneefall den Weg ins Schulhaus Heiligenschwendi auf sich. 37 Minuten nach Beginn war die Gemeindeversammlung bereits wieder zu Ende – nicht zuletzt, weil ein gewichtiges Traktandum wegfiel. Doch dazu später mehr.

Gemeindepräsident Christian Zwahlen (SVP) erläuterte den Anwesenden die zentralen Kennzahlen des Budgets 2018. Es sieht im allgemeinen Haushalt – also ohne die mit Gebühren gespeisten Spezialfinanzierungen – ein Defizit von 143'300 Franken vor. Damit bewegt es sich im ähnlichen Rahmen wie das Budget des laufenden Jahres. In der jüngeren Vergangenheit zeigte sich bei den Rechnungsabschlüssen jeweils, dass der Gemeinderat zu pessimistisch budgetiert hatte. Ob das wieder so sein wird, steht freilich noch offen.

Für 2018 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 1,653 Millionen Franken gerechnet. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 420'000 Franken. Auf Nachhaken von Hansueli Sommer führte der Gemeindepräsident aus, dass das Geld vor allem für diverse Reparaturen an der (Strassen-)Infrastruktur vorgesehen sei. Am Ende genehmigten die Anwesenden das Budget 2018 einstimmig. Sie segneten so auch die Steueranlage von 1,89 Einheiten ab. Sie bleibt unverändert.

Boden belasteter als erhofft

Vor kurzem haben Spezialisten die Sanierung der 300-Meter-Schiessanlage Schwändi-Allmit durchgeführt. Dabei kam zutage, dass der Boden weitaus stärker verschmutzt war als erhofft. «Nicht nur der Walm hinter dem Kugelfang war mit Blei belastet, sondern auch eine grössere Fläche dahinter», sagte der zuständige Gemeinderat Hans Ulrich Baumann. Der Kredit von 150'000 Franken, welchen die Gemeinde 2014 für die Sanierung bewilligt hatte, musste auf 250'000 Franken aufgestockt werden.

Da ein Aufschub der Arbeiten die Kosten weiter erhöht hätte, wurden sie sofort durchgeführt und sind inzwischen abgeschlossen. Die Gemeindeversammlung hatte dennoch den Nachkredit von 100'000 Franken zu bewilligen – was sie ohne Gegenstimme auch tat. Bund, Kanton und die Schützen beteiligen sich ebenfalls an der Sanierung. Für die Gemeinde erhöht sich der Restkostenanteil laut Baumann um rund 10 000 auf 40 000 Franken.

Rücktritt vom Rücktritt

Hans Ulrich Baumann wäre auch im Zentrum des letzten Traktandums gestanden – hätte er es nicht selbst hinfällig gemacht. Der Ressortvorsteher Sicherheit hatte vor wenigen Wochen seinen Rücktritt eingereicht, weil er per 1. Januar 2018 das Amt des Feuerwehrkommandanten übernimmt und sich die Doppelbelastung nicht zumuten wollte.

Erste Abklärungen ergaben jedoch, dass die Suche nach einem Nachfolger und somit auch die Ersatzwahl schwierig werden würden. Baumann, der seit fünf Jahren im Gremium sitzt, zog seinen Rücktritt darauf kurzerhand zurück. Im Gemeinderat des 695-Seelen-Dorfes Heiligenschwendi bleibt also vorerst alles beim ­Alten. (Thuner Tagblatt)