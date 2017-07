Riesenparty in Spiez

Das Feuerwerk

Akribische Vorbereitung: «Für uns ist das Feuerwerk auf dem See ein Traum», sagt Stefan Sommer, der seit vier Jahren für die Pyrotechnikfirma Hamberger arbeitet. Auch in diesem Jahr konnten die Besucher des Seenachtsfestes ein spektakuläres Feuerwerk bestaunen. Das Resultat war aber nicht nur für die Besucher ein Highlight, sondern auch für die Erbauer. Rund dreieinhalb Tonnen Feuerwerk verteilt auf über 2000 Einzelrohre wurden für das Spektakel am Seenachtsfest auf fünf flossartigen Schiffen, sogenannten Nauen, installiert. «In den Feuerwerkskörpern befinden sich Sterne oder andere Effekte und Schwarzpulver. Das Schwarzpulver explodiert, schiesst den Effekt in die Höhe und zündet ihn gleichzeitig an. » Die Sicherheitsvorkehrungen seien auf dem See etwas weniger streng, da die Brandgefahr nicht gleich gross sei wie an Land. Um die Stabilität und die Sicherheit beim Zünden der Feuerwerkskörper zu gewährleisten, müssen diese mindestens zu einem Drittel eingesandet sein. Aus Sicherheitsgründen und wegen des grossen Lärms waren während der Vorführung nur die Schiffsführer an Bord. «Die Schiffsführer waren während der Vorführung mit Hörschutz in den Kabinen der Zugschiffe und gingen in Deckung. Wir konnten dann vom Ufer aus das Resultat der vielen Arbeit bestaunen.» Ungefähr Zehn Leute waren an den Vorbereitungsarbeiten beteiligt. Am Knüpfprozess, der den genauen Ablauf des Feuerwerks garantiert, waren bis vier Personen beteiligt, die je rund 30 Tage in das 20-minütige Ereignis investiert haben. «Die Choreografie hat ein Freelancer geschrieben. Es ist wichtig, dass nur jemand daran schreibt, denn nur so gibt es einen flüssigen Ablauf. Deshalb ist dieses Feuerwerk auch etwas ganz anderes als solche von Privatverbrauchern.»iek