Fankhausers «Lucky Punch»

«Call me the Big Ol’ Easy», singen Sie auf dem neuen Album. Ist es nach 10 erfolgreichen Jahren so einfach – oder eben «easy» – wie nie zuvor, der Bluesmusiker Philipp Fank­hauser zu sein?

Philipp Fankhauser: Ich glaube, das ist eher ein Wunsch: Ich würde mich gerne so sehen, schaffe es aber nicht. Statt mir einzureden, «the Big Ol’ Easy» zu sein, singe ich es mir ein. Ich bin viel relaxter als vor 20, 30 Jahren, aber nach lange nicht entspannt genug.

Stimmt es, dass Sie eigentlich gar kein Album mehr aufnehmen wollten?

Ja, ich wollte nur noch Songs machen. Ich dachte, wenn nur noch gestreamt wird, lohnt sich ein Album nicht mehr. Dann hatte ich die Idee, einen Traum zu verwirklichen und in den Malaco-Studios in Jackson, Mississippi, aufzunehmen. Es ist pures Glück, dass es das Album überhaupt gibt. «I’ll Be Around» ist ein Lucky Punch. Und dank der grosszügigen finanziellen Hilfe eines Freundeskreises überhaupt erst möglich geworden.

Das letzte Album «Home» war «100 Prozent Swiss made». Was ist denn anders, wenn die Songs in Jackson, Mississippi, aufgenommen werden?

(überlegt) Eine klare Antwort gibt es nicht – meine eigene Band war ja dabei, es ist also immer noch teilweise «Swiss made». Aber wir alle liessen uns von der Umgebung und von den zur Auswahl stehenden Songs inspirieren. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass diese Musik von dort stammt und dort auch richtig verstanden wird. Und es geht um die Magie des Moments.

Die war offenbar vorhanden: Bei den meisten Songs sollen gleich die allerersten Takes verwendet worden sein...

Ja. «Homeless» war sogar unser Soundchecksong. Wir landeten, fuhren ein paar Stunden nach Jackson, machten einen Soundcheck und sagten: «Komm, wir spielen noch rasch ‹Homeless› an.» Genau so ist das Lied jetzt auf dem Album. Ich ging jeweils davon aus, dass ich die Songs mehrmals singen werde, aber Produzent Dennis Walker fand: «Was willst du da jetzt nochmals singen?» Das ist so ein Schweizer Drang: Nochmals probieren, vielleicht kommt es ja noch besser...

Von Jackson zurück nach Thun: Ihre Tour starten Sie am 26. Dezember ausgerechnet hier, im kleinen Café Mokka. Warum nicht in Bern oder Zürich in viel grösseren Sälen?

Das war mein ausdrücklicher Wunsch. Im Mokka habe ich in den 80er-Jahren eines meiner ersten Blueskonzerte erlebt: Louisiana Red. Pädu Anliker (langjähriger Mokka-Chef, die Red.) und ich hatten eine eigenartige Verbindung. Wir gingen uns jahrelang aus dem Weg.

Sie sollen sich nicht einmal ­gegrüsst haben...

Ja, weil ich dachte, der hat eh etwas gegen mich, und er dachte von mir wohl dasselbe. Bis wir uns richtig kennen lernten und herausfanden, dass wir uns sehr gut mögen. Pädu hat viele meiner Konzerte in Thun organisiert – aber im Mokka selber, wo ich als Spätjugendlicher relativ oft hängen blieb, habe ich leider nicht mehr gespielt.

Und dann starb Pädu Anlikerim Oktober 2016 völlig über­raschend.

Das war für mich wie für alle anderen ein Riesenschock. Dass wir die Tour hier starten, ist eine Hommage an Pädu, aber auch eine Hommage an Thun.

In Thun hat Ihre Karriere begonnen, hier gründeten Sie 1987 die Checkerboard Blues Band. Sie bezeichnen «I’ll Be Around» als eine Art «Startschuss ins Jahr 1 der zweiten musikalischen Lebenshälfte». Diese endet also in nochmals 30 Jahren. Wo ist Philipp Fankhauser im Jahr 2047?

Ich hoffe an einem ähnlichen Ort wie heute. Ich habe meine Wohlfühlzone gefunden. Ich bin kein Innovator, für mich muss nicht alles immer neu erfunden sein. Und: Rasch mit dem Bus für ein Konzert nach Berlin und zurück zu fahren, ist nicht mehr so reizvoll wie mit 25. Gerade letzte Woche hatte ich darüber ein wunderbares Gespräch mit Luca Hänni.

Worum ging es?

Er sagte, die ganze Reiserei mit dem Flugzeug, etwa nach Hamburg und zurück – das sei so teuer. Ich sagte: «Wie bitte? Ihr fliegt?» Darum singen wir wahrscheinlich den Blues: Weil wir immer noch in unserem Bandbus fahren! (lacht) Doch Ihre Frage war ja eine andere. Ich hoffe, ich kann in 30 Jahren noch immer dasselbe tun und es noch immer ein paar Leute gibt, die das hören wollen. Und dann kann Luca übernehmen – ich zeige ihm ein paar Blues-Licks auf der Gitarre, und er kann mit der Philipp Fankhauser Tribute Band mit dem Bus nach Hamburg fahren!

(Berner Zeitung)